Le RC Lens prive ses supporters du derby face à Lille

Aucun supporter du RC Lens ne sera présent à Lille, ce vendredi (20h45), pour le derby du Nord. En effet, le RC Lens a décidé de ne pas organiser de déplacement pour ses supporters. « Suite aux événements survenus lors du déplacement à Bruges, je vous informe que le RC Lens a pris la décision de laisser fermer son espace visiteurs à Lille ce week-end. Il n’y aura donc aucune commercialisation de billets pour le derby et le parcage restera vide », explique le mail signé par Arnaud Goubelle, référent supporter du club, consulté par RMC Sport.

La suite après cette publicité

Cette décision intervient après les incidents survenus la semaine dernière à Bruges, en Ligue des champions, où des fumigènes lancés depuis la tribune lensoise avaient provoqué l’interruption temporaire de la rencontre. Déjà sanctionné financièrement par l’UEFA après des incidents similaires à Prague en septembre, le Racing s’expose à de nouvelles sanctions disciplinaires, pouvant notamment aller jusqu’à la fermeture de son parcage visiteurs lors de prochains déplacements européens. En choisissant de priver ses supporters du derby du Nord, le club entend ainsi anticiper les conséquences de ces débordements, alors qu’aucun arrêté préfectoral n’interdit, à ce stade, le déplacement des Lensois à Lille.