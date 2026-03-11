Barcelone se trouve des excuses après Newcastle, la presse vend la peur au PSG avant Chelsea

La pelouse pointée du doigt après le nul du Barça

Un résultat « à la limite » pour Mundo Deportivo pour qualifier la prestation des Blaugranas après un match nul arraché dans les derniers instants sur la pelouse de Newcastle en huitièmes de finale aller de Ligue des champions. Malgré une prestation globalement fragile, Mundo Deportivo tente de trouver des excuses au Barça. Pour le média, l’équipe d’Hansi Flick a été marquée par de nombreuses glissades dues à une pelouse difficile. Sur le terrain de Saint James’ Park, plusieurs joueurs comme Lewandowski, Raphinha, Fermín ou Araujo ont perdu leurs appuis, créant des situations dangereuses.

La suite après cette publicité

Paris attendu au tournant face à Chelsea

« C’est la semaine de vérité », pour L’Equipe. Et vu le niveau des Parisiens, il n’y a plus de favori. Pour le média, c’est un duel de technique face aux muscles. Ousmane Dembélé, qui devrait retrouver sa place dans le onze, aura l’occasion de se muer en chef de meute pour redynamiser les siens. Du côté du journal Le Figaro, on lance un défi aux Parisiens. « On va voir ce qu’ils ont dans le ventre ». En Espagne, on n’est pas très confiant pour Paris avant ce choc « Le PSG de Luis Enrique est loin de la machine parfaite qu’il était dans la seconde moitié de la saison dernière », écrit Mundo Deportivo. De son côté, AS parle du cauchemar de Luis Enrique. Chelsea a un potentiel offensif qui peut noyer la défense irrégulière du PSG et João Pedro, Cole Palmer ou Pedro Neto sont trois menaces à surveiller.

L’avertissement volontaire reçu par Michael Olise

Brillant hier face à l’Atalanta, Michael Olise, auteur d’un doublé fait également parler de lui pour un autre fait durant la rencontre. Alors que le Bayern menait largement 6-0, l’international français a reçu un carton jaune pour gain de temps à la 77e minute, synonyme de suspension pour le match retour, où tout semble déjà joué. Olise a su jouer avec les règles comme il joue de ses adversaires et pourra regarder Bayern-Atalanta de son canapé.

La suite après cette publicité

Vibrez devant le choc PSG - CHELSEA sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.