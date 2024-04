Manchester City : Scott Carson, le troisième gardien aussi important qu’Erling Haaland

Comme depuis son arrivée à Manchester City en 2019, Scott Carson observera ses coéquipiers depuis le banc des remplaçants mardi face au Real Madrid. Engoncé dans sa doudoune et saucissonné dans son pantalon de jogging, le portier de 38 ans se contentera de participer à l’échauffement d’Ortega (Ederson est blessé) comme avant chaque rendez-vous de Manchester City. Un rôle de sparring partner, auquel sont souvent réduits les troisièmes gardiens, mais qui ne parle pourtant pas suffisamment du poids de ce vétéran dans le groupe de Pep Guardiola. De son propre aveu, le technicien espagnol aime régulièrement rappeler aux médias l’importance de son joueur : «Les gens ne le savent pas, mais Scott est tellement un leader pour Manchester City. Pour les jeunes et pour les vieux, tout ce qu’il apporte, c’est un plaisir incroyable», avait martelé Guardiola dernièrement.

Il faut le dire, à bientôt 39 ans, l’ancien international anglais (4 sélections entre 2006 et 2011) a roulé sa bosse, ce qui l’anime aujourd’hui à transmettre son expérience et à endosser un costume plus paternaliste. Pour situer sa longévité assez frappante, Carson faisait partie du groupe de Liverpool vainqueur de la Ligue des Champions 2005 face à l’AC Milan de Paolo Maldini, d’Andriy Chevtchenko ou de Rui Costa. D’ailleurs, cette finale remportée à Istanbul lui avait fait dire que l’histoire se répéterait l’an passé face à l’Inter Milan, ce sur quoi il ne s’est finalement pas trompé. «Avant la finale, il nous a dit 'ne vous inquiétez pas, les gars. Chaque fois que je viens à Istanbul, je repars avec un trophée de la Ligue des champions’. Avec Scott dans l’équipe, nous ne pouvions pas perdre, je pense», avait rigolé İlkay Gündoğan dans un entretien à The Players’ Tribune.

«Quand il parle dans le vestiaire, tout le monde l’écoute»

Cet été, et alors qu’il arrivait encore à la fin de son contrat, Carson a finalement rempilé pour une saison supplémentaire avec Manchester City. Une nouvelle accueillie avec chaleur par Pep Guardiola : «Nous avons parlé ce matin. Il le mérite. Quand il parle dans le vestiaire, tout le monde l’écoute. Il met de l’exigence et contribue à ce que nos séances soient de qualité, et même après les matches, il est très important», louait l’ancien entraîneur du Barça au mois de mai. Un joyeux luron, blagueur, mais capable de hausser le ton lorsque l’occasion s’y prête. C’est de cette façon qu’est décrit Scott Carson, proche de tout le monde dans le vestiaire et notamment d’Erling Haaland.

«Scott est le joueur le plus aimé du vestiaire et probablement celui qui répand le plus de bonne humeur avec ses blagues. Mais il sait aussi se concentrer sur le travail quand le devoir l’appelle, ce n’est pas juste un mec drôle, décrivait Ederson à FourFourTwo ces derniers mois. Même lorsque l’équipe perd un match ou ne joue pas très bien, il est le premier à nous remonter le moral. Si cela ne tenait qu’à moi, je prolongerais son contrat de quatre ans supplémentaires.» Un comportement exemplaire, récompensé par Pep Guardiola il y a deux ans. Lors du 1/8e finale retour de Ligue des Champions face au Sporting, l’Espagnol l’avait fait entrer en lieu et place d’Ederson en seconde période. Il faudrait un concours de circonstances pour que la situation se répète, mais dans l’hypothèse où Ortega devait renoncer à ses fonctions, c’est Carson qui serait chargé d’enfiler les gants. Pour certainement la der’, ou l’une des der’.