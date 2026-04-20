Liverpool : terrible nouvelle pour Arne Slot

Malgré leur récente victoire contre Everton dans le derby de la Mersey (1-2), les Reds viennent de subir un coup de massue. En effet, Arne Slot se retrouve devant une situation critique à quelques journées de la fin du championnat : le coach néerlandais n’a plus aucun de ses deux premiers gardiens. Alisson Becker est toujours à l’infirmerie avec une blessure aux ischio-jambiers qui traîne depuis mi-mars, et Giorgi Mamardashvili, son remplaçant, a été sérieusement touché samedi contre Everton.

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Évacué sur civière après un choc violent devant Beto, le Géorgien devrait être au repos lors des prochains rendez-vous. Le poste est en grand danger, alors que Freddie Woodman, le troisième gardien recruté uniquement pour "faire le nombre", est maintenant titulaire dans la cage des Reds. Dans ce malheur, il y a tout de même un brin de bonheur, puisque les coéquipiers de Mohamed Salah retrouvent une cinquième place au classement — devant les Blues — qui ont perdu contre les Red Devils ce week-end.