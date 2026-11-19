Gonçalo Ramos traverse une période particulièrement compliquée et ses difficultés commencent également à provoquer des tensions en sélection portugaise. Lors de la victoire du Portugal sur la pelouse du pays de Galles (3-2), l’attaquant de l’AC Milan a été vivement réprimandé par son capitaine Bruno Fernandes après une occasion gâchée. Selon La Gazzetta dello Sport, le milieu de Manchester United lui aurait reproché de ne pas avoir suivi une contre-attaque jusqu’au bout, alors qu’il venait de délivrer un centre à ras de terre depuis le côté gauche. Pensant trouver son avant-centre dans la surface, Fernandes a finalement constaté que Ramos avait interrompu sa course trop tôt. Les deux joueurs auraient aussi échangé après la rencontre, le capitaine portugais rappelant à son coéquipier les responsabilités liées à la succession de Cristiano Ronaldo à la pointe de l’attaque. Une nouvelle soirée frustrante pour l’ancien Parisien, remplacé après 59 minutes sans avoir réellement pesé sur la défense galloise.

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Gonçalo Ramos n’a désormais plus marqué depuis 661 minutes, toutes compétitions confondues, en club comme en sélection. Son dernier but remonte au 18 octobre face à l’Atalanta, soit un mois sans trouver le chemin des filets. Contre le Pays de Galles, ses statistiques témoignent de ses difficultés : seulement 11 ballons touchés, quatre passes réussies sur sept tentées et une unique tentative de la tête, contrée par un défenseur. Déjà discret lors de la lourde défaite contre le Danemark (1-4), où il n’avait touché aucun ballon dans la surface adverse, le Portugais peine à retrouver l’efficacité affichée en septembre et octobre, lorsqu’il avait inscrit trois buts en trois titularisations avec la Seleção. À Milan, son entraîneur Ruben Amorim estime que les difficultés offensives collectives pénalisent également son avant-centre, l’équipe ne parvenant pas encore à s’installer durablement dans les trente derniers mètres. Malgré son investissement dans le pressing et ses nombreux efforts pour ses partenaires, Ramos reste confronté à un manque d’efficacité qui commence à peser sur ses performances.