Real Madrid : le groupe pour défier Osasuna avec un petit nouveau

Real Madrid Osasuna

Demain, le Real Madrid va commencer sa saison de Liga au Bernabéu avec la réception d’Osasuna. À cette occasion, Xavi Alonso a convoqué une liste de 22 joueurs. Le nouvel entraîneur de la Casa Blanca dispose d’un groupe quasiment au complet.

Excepté les blessés (Bellingham, Camavinga, Endrick, Mendy) et Rüdiger (suspendu), les recrues estivales (Alexander-Arnold, Huijsen, Carreras, Mastantuono) sont présentes. À noter également la première convocation du jeune milieu de la réserve, Thiago Pitarch (18 ans).

- Gardiens : Courtois, Lunin, Sergio Mestre.

- Défenseurs : Carvajal, Militão, Alaba, Alexander-Arnold, Asencio, Á. Carreras, Fran García, Huijsen.

- Milieux : Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos, Pitarch.

- Attaquants : Vini Jr., Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim, Mastantuono.

