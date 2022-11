Les voitures de CR7 ne sont plus à Manchester

La suite après cette publicité

Depuis le mardi 22 novembre dernier, Cristiano Ronaldo (37 ans) n'est officiellement plus un joueur de Manchester United. Pour encore plus accélérer son départ de Manchester et de l'Angleterre, The Sun rapporte que ses voitures ont commencé à être déplacées par un transporteur. Signe qu'il ne restera pas en Premier League ?

Désormais libre de tout contrat, le quintuple Ballon d'Or et vainqueur de la Ligue des champions, se concentre, en attendant, sur la Coupe du monde au Qatar avec le Portugal. Il fut buteur lors du premier match de son pays contre le Ghana (victoire 3-2), devenant au passage le premier joueur de l'histoire à marquer durant 5 Coupes du Monde différentes.