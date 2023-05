ESTAC-PSG : Vitinha concentré sur la fin de saison

Interrogé au micro de Prime Video après la victoire acquise sur la pelouse de l’ESTAC (3-1), le milieu de terrain portugais du Paris Saint-Germain Vitinha a confié l’importance des trois points ce dimanche soir pour se relancer en championnat et se rapprocher du sacre final, pour mettre déjà le Racing Club de Lens, son nouveau dauphin, à six points au classement de la Ligue 1 après 34 journées.

«On sait que ce match allait être difficile, contre une équipe bien organisée. C’est difficile de rentrer mais on a créé des occasions, on a marqué. La victoire, c’est le plus important aujourd’hui. C’est un bloc très compact, qui nous attend. On doit avoir du mouvement, de l’intensité, proposer des choses. Gagner aujourd’hui était important pour nous. Le sacre en Ligue 1 ? Ce n’est pas encore fait, il y a quatre matches encore, on va se concentrer sur ça.»

