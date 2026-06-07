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Fenerbahçe devrait bien s’offrir Vedat Muriqi

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Vedat Muriqi @Maxppp

Comme au Real Madrid, les élections à la présidence de Fenerbahçe donne lieu à des promesses des candidats sur le mercato. Et certains candidats semblent annoncé des deals assez improbables. C’est le cas d’Aziz Yildirim qui avait informé que s’il était élu, il allait boucler l’arrivée de… Kylian Mbappé sur le front de l’attaque. Mais ce n’est pas le seul.

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Selon les informations de la presse turque et du Mundo Deportivo, le candidat à la présidence de Fenerbahçe a également bouclé la venue de Vedat Muriqi. Deuxième meilleur buteur de Liga cette saison, l’attaquant kosovar n’a pas pu empêcher la relégation de son équipe. Et il a donc conclu un accord avec Yildirim. Un deal un peu plus réaliste…

Pub. le - MAJ le
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