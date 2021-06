Emiliano Buendia tout proche d’Aston Villa

La suite après cette publicité

Absolument étincelant cette saison avec Norwich en Championship, Emiliano Buendia (24 ans) devrait quitter les Canaries cet été pour rejoindre un club plus huppé. Si Arsenal se montre très intéressé depuis plusieurs semaines, il semblerait que ce soit Aston Villa qui touche au but dans ce dossier. Comme le révèle TyC Sports et d'autres sources, l’attaquant argentin devrait s’engager avec les Vilains prochainement pour un transfert estimé entre 30 et 40 millions de livres (avec les bonus). Un record de vente pour Norwich.

Le joueur aurait déjà passé sa visite médicale en Argentine. Auteur de 15 buts et 17 passes décisives en Championship, Buendia a (logiquement) été élu joueur de la saison en championnat et a été récompensé en étant appelé par Lionel Scaloni pour rejoindre pour la première fois l’Albiceleste. La saison prochaine il devrait donc évoluer en Premier League sous les couleurs des Vilains qui souhaitent en faire leur leader offensif, toujours selon le média argentin, contrairement à Arsenal qui souhaite le faire venir en tant que joker de luxe.