CdM 2022 : Roy Keane fracasse le Qatar

Roy Keane ne mâche pas ses mots. Présent au Qatar pour assurer son rôle de consultant pour ITV Sport au cours de cette Coupe du monde 2022 très controversée et pleine de polémiques, l'Irlandais aujourd'hui âgé de 51 ans a estimé que ce Mondial n'aurait jamais dû avoir lieu dans le petit émirat gazier.

La suite après cette publicité

« La Coupe du monde ne devrait pas être ici. La Coupe du monde ne devrait pas être ici (il insiste). Il a été question de corruption concernant la FIFA. Ce pays et la façon dont ils traitent les travailleurs migrants, les homosexuels - et je pense que c'est bien que cela ait été évoqué - ils ne devraient pas avoir de Coupe du monde ici. Ils ne peuvent pas traiter les gens comme ça. Nous aimons le football, le football et nous voulons diffuser le jeu, mais simplement, rejeter les droits de l'homme avec désinvolture à cause du football, ce n'est pas bien, cela ne devrait pas être ici », a ainsi lâché l'ancien joueur de Manchester United.