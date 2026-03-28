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Brésil : grande incertitude autour de Vinícius Jr avant d’affronter la Croatie

Par Tom Courel
1 min.
Brésil vs France @Maxppp
Brésil Croatie

Vinícius Júnior suscite l’inquiétude au sein de la sélection brésilienne. À quelques jours du match face à la Croatie, prévu mardi à 02h00, la star du Real Madrid a été ménagée lors de l’entraînement collectif organisé ce samedi à Orlando. Incertain pour ce deuxième match amical avec la Seleção comme l’indique Ge, il a été aperçu en baskets au complexe sportif de la nation et a effectué une séance en salle avant de recevoir des soins. Sans rejoindre ses coéquipiers sur la pelouse, celui-ci risquerait de modifier quelques plans du coach.

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Si son absence n’est pas encore officiellement annoncée par le staff, Carlo Ancelotti serait donc contraint de lui dire au revoir, une énorme perte après celle de Raphinha. Cependant, une bonne nouvelle est venue éclaircir la situation dans la formation sud-américaine. La source locale a ajouté dans le même temps que Marquinhos avait fait son retour à l’entraînement collectif. Le défenseur du Paris Saint-Germain, touché à la hanche avant le match contre la France, pourrait retrouver du rythme face aux coéquipiers de Luka Modric.

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