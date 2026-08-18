Le Borussia Dortmund annonce une nouvelle recrue
Le Borussia Dortmund s’active avant la fin du mercato. Alors que plusieurs joueurs sont ciblés pour l’attaque, le club de la Ruhr prospecte à toutes les lignes. Et après avoir officialisé la venue du jeune milieu offensif grec Giannis Konstantelias contre 32 millions d’euros ce lundi, le BVB a annoncé l’arrivée de Joey Veerman en provenance du PSV ce mardi :
🤩 Welkom in Dortmund, Joey! 🇳🇱— Borussia Dortmund (@BVB) August 18, 2026
Der 27-jährige Mittelfeldspieler wechselt von der PSV Eindhoven zum BVB und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031 unterschrieben! ✍️
🗞️ https://t.co/1XmwxfHnQO pic.twitter.com/V5dpSlUXnw
«Le Borussia Dortmund renforce son milieu de terrain avec l’arrivée immédiate de Joey Veerman, en provenance du PSV Eindhoven (Eredivisie néerlandaise). Le joueur de 27 ans a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2031 et portera le numéro 25.» La saison dernière, le milieu de 27 ans a compilé 8 buts et 15 passes décisives en 41 apparitions toutes compétitions confondues. Une belle recrue qui débarque pour un peu plus de 20 millions d’euros.
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