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Le Borussia Dortmund annonce une nouvelle recrue

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
veerman @Maxppp

Le Borussia Dortmund s’active avant la fin du mercato. Alors que plusieurs joueurs sont ciblés pour l’attaque, le club de la Ruhr prospecte à toutes les lignes. Et après avoir officialisé la venue du jeune milieu offensif grec Giannis Konstantelias contre 32 millions d’euros ce lundi, le BVB a annoncé l’arrivée de Joey Veerman en provenance du PSV ce mardi :

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«Le Borussia Dortmund renforce son milieu de terrain avec l’arrivée immédiate de Joey Veerman, en provenance du PSV Eindhoven (Eredivisie néerlandaise). Le joueur de 27 ans a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2031 et portera le numéro 25.» La saison dernière, le milieu de 27 ans a compilé 8 buts et 15 passes décisives en 41 apparitions toutes compétitions confondues. Une belle recrue qui débarque pour un peu plus de 20 millions d’euros.

Pub. le - MAJ le
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