Kylian Mbappé déclare sa flamme aux Jeux Olympiques et vise Paris 2024

Compétiteur absolu, Kylian Mbappé chasse tous les trophées, tous les records et les Jeux Olympiques occupent, à ce titre, une place de choix pour le champion du monde 2018. Déjà frustré de ne pas avoir pu participer aux derniers JO de Tokyo où la France s'est faite sortir dès la phrase de groupes après une cinglante défaite contre le Japon (0-4), la star parisienne avait d'ailleurs récemment clamé, pour L'Equipe, son objectif de participer à la prochaine échéance olympique, prévue à... Paris : «Tokyo, c’était un objectif. Et on m’a vite coupé l’herbe sous le pied. Mais les JO de 2024 seront une priorité pour moi. Quitte à l’inclure dans mon contrat, je ne me gênerai pas. Je sais où je passerai une partie de mon été 2024». Présent à la soirée Sport en Seine, organisé par L'Équipe en partenariat avec Franceinfo et France Télévisions, la natif de Bondy a réaffirmé sa volonté de faire partie de l'aventure Paris 2024, tout en dressant un portrait élogieux de cette compétition si prestigieuse.

«Les Jeux Olympiques, c'est vraiment la chose que je veux réaliser dans ma carrière. C'est l'ADN même du sport, c'est l'évènement qui rassemble le monde, les passions, toutes les personnes grandes et petites.» Des propos confirmés dans une lettre exclusive adressée au quotidien L'Equipe : «c'est en regardant les Jeux Olympiques de Londres en 2012 que j'ai pris conscience de l'importance de cette compétition planétaire. Les Jeux, c'est « LA » référence du sport, Le Graal absolu que tous les sportifs et sportives du monde veulent disputer et vivre au moins une fois dans leur vie.» Par ailleurs interrogé sur sa préférence entre le titre de champion du monde ou celui de champion olympique, Mbappé a logiquement fait son choix : je dirais champion olympique car j’ai déjà été champion du monde (en 2018). Mais on ne choisit pas les trophées. On se bat pour tout remporter. Ce sont des émotions différentes. Les JO c’est à part, une autre mentalité, une autre manière de le vivre. Je ne les ai pas vécus mais c’est différent juste en les regardant. Avant de conclure sur le symbole des JO 2024 prévus à Paris, sa ville : «Paris, ça ajoute quelque chose de spécial. On a l’occasion de montrer au monde qu’on est des amoureux du sport, qu’on le respecte. J’espère qu’on va tout faire pour organiser les meilleurs Jeux possibles mais surtout donner la meilleure image possible de notre pays».