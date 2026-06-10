EdF : Rafael van der Vaart vole au secours de Kylian Mbappé

Dans un entretien accordé à AceOdds, l’ancien international néerlandais Rafael van der Vaart a eu des mots forts pour évoquer le sujet de Kylian Mbappé. L’ancien milieu du Real Madrid a tenu à défendre l’attaquant français et estime que l’opinion publique est trop dure avec lui et son bilan, aussi bien en équipe de France qu’au Real Madrid.

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«Quand on dit que Mbappé est arrogant, ça me met un peu en colère, et les gens en parlent aussi maintenant parce que le PSG a remporté deux titres de Ligue des champions. Tout le monde dit : “Oui, on voit bien que c’était lui le problème”, et ne vous méprenez pas… Le PSG compte beaucoup de bons joueurs, mais pas une seule star mondiale incontestable. C’était lui la star mondiale du club. Quand on joue avec un joueur comme lui dans son équipe, les autres bons joueurs se font un peu effacer. Il subissait la pression et c’est lui qui était montré du doigt quand le PSG ne gagnait pas. Maintenant, il est parti et ils se partagent cette pression. C’est beaucoup plus facile pour eux que quand il était là. Il a toujours marqué beaucoup de buts, tout comme il le fait au Real Madrid. C’était lui qui subissait la pression de marquer les buts. Les supporters du Real Madrid n’arrêtent pas de le critiquer et je ne sais pas pourquoi. Il a été – de loin – leur meilleur joueur cette saison ! Mbappé fait ses preuves au Real Madrid, tout comme Cristiano Ronaldo – l’équipe autour de lui n’a pas été à la hauteur. Tu sais, dans un grand club comme le Real Madrid, tout le monde est critiqué à outrance. Quand (Cristiano) Ronaldo jouait là-bas et qu’il ne gagnait pas, c’était toujours lui qui était blâmé. Mais ce que j’ai remarqué quand j’y ai joué, c’est qu’il n’est pas bon de n’avoir qu’une seule grande star. Écoute, j’étais numéro 10 et quand j’avais le ballon, j’aurais peut-être pu faire un meilleur choix, mais si Ronaldo était à gauche, tout le monde lui passait le ballon, ce qui n’est pas une bonne chose. C’est difficile d’avoir une grande star dans son équipe, mais il faut savoir gérer ça, car au bout du compte, Ronaldo marquait 60 buts par saison et Mbappé fait de même. Les autres joueurs du Real Madrid n’ont pas été assez bons cette saison. Il marquait tout le temps, mais imaginez si vous essayez d’être le meilleur tout le temps, c’est dur. Je suis toujours tellement frustré parce que c’est tellement facile de dire que Mbappé n’est rien, et ce n’est tout simplement pas la vérité. »