Les nouvelles confidences de Joshua Kimmich sur son transfert raté au PSG

Dernièrement, dans un documentaire diffusé sur la chaîne ZDF, Joshua Kimmich avait confirmé l’approche du PSG durant le mercato estival 2024. « J’ai discuté avec le directeur sportif (Luis Campos) et l’entraîneur (Luis Enrique). Je dois dire qu’ils ont fait un excellent travail et m’ont donné l’impression qu’ils me voulaient vraiment, alors naturellement, on commence à y réfléchir. Ça m’a vraiment fait réfléchir. J’étais censé être une pièce importante du puzzle là-bas, en tant que joueur un peu plus expérimenté. Et ça a forcément un effet sur vous. Paris m’a fait une offre. L’aspect financier était incroyable. Vraiment. Très, très incroyable, je dois le dire. » Aujourd’hui, le milieu de terrain allemand est revenu sur ses propos.

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«En réalité, lorsque Paris a remporté la Ligue des Champions pour la première fois, j’avais déjà pris la décision de rester au Bayern. Pour moi, cela a plutôt été une confirmation que j’avais pris la bonne décision. Car l’une des principales motivations qui m’auraient poussé à changer de club aurait été de pouvoir remporter la Ligue des Champions avec le PSG pour la première fois de son histoire. Cette motivation majeure avait alors disparu. Lors du deuxième titre du PSG, ce qui m’a particulièrement marqué, c’est le fait que nous nous affrontions en demi-finale. Je voulais absolument gagner, ce qui n’a malheureusement pas été le cas. Malgré tout, je sais que je suis exactement à la bonne place. Avec le recul, je suis tout à fait en paix avec ma décision. Et ça fait du bien», a-t-il confié à Bild.