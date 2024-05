Euro 2024 : le retour surprise de N’Golo Kanté choque la France !

Didier Deschamps a tranché. Hier soir, le sélectionneur de l’équipe de France a choisi de faire appel à 25 joueurs pour participer à l’Euro 2024 en Allemagne. DD aurait pu sélectionner au maximum 26 Bleus mais il a fait un premier choix fort en décidant d’en appeler moins. L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille a également réservé une surprise puisqu’il a décidé d’emmener avec lui N’Golo Kanté. Ce qui était inattendu, d’autant que le milieu de terrain s’est exilé en Arabie saoudite et n’a plus porté le maillot frappé du coq depuis un peu plus de deux ans. Mais Deschamps a assumé son choix.

La surprise du chef DD

«Je peux comprendre que les supporters de l’équipe de France n’ont pas suivi son parcours, il est désormais en Arabie saoudite, c’est plus compliqué, il sortait d’une saison 2022/2023 avec une grosse blessure, mais sans ça il aurait fait partie de ma liste pour le Mondial au Qatar. Après ça, il a fait une saison complète, il a retrouvé toutes ses capacités physiques et grâce à son vécu et son physique, je suis convaincu que l’équipe de France sera meilleure avec lui.» L’entraîneur des Bleus demande donc de lui faire confiance. Mais sa décision a forcément fait réagir ici et là.

Ce vendredi, L’Equipe a d’ailleurs accordé sa une au milieu tricolore : "Kanté sort du désert". Le quotidien sportif a ensuite ajouté : «la surprise N’Golo Kanté, le rappel inattendu d’une figure majeure et populaire de l’histoire récente de l’équipe de France, est venue à elle seule éteindre la réticence et justifier la mise en scène. En regard de ses choix récents et de sa parole publique, globalement, Didier Deschamps a organisé une surprise considérable, à plusieurs niveaux. En termes de concurrence, c’est évidemment l’incertitude planant sur Aurélien Tchouameni et le manque de sentinelles qui ont fait du champion du monde 2018 un recours, en même temps que l’élargissement de la liste à 26 joueurs, que Deschamps a de lui-même limitée à 25.»

La France réagit

Nos confrères ont aussi ajouté que sportivement, ce choix surprend puisque Kanté évolue dans un championnat moins huppé comme la Saudi Pro League et qu’il a aussi cumulé les blessures avant de quitter l’Europe. Le manque de leadership chez les Bleus a toutefois contribué à son retour. "NG" est aussi mis à l’honneur dans Le Parisien, qui évoque un "improbable retour". Le média ajoute que «personne n’aurait misé une pièce sur ce retour» tout en ajoutant que «sa présence n’est pas spécifiquement liée à la blessure d’Aurélien Tchouameni» mais que cet événement a joué. Le Figaro évoque aussi le fait que DD «a surpris tout son monde avec la convocation du champion du monde 2018».

Puis, la publication française a ajouté : «au fond de lui, Didier Deschamps a pris un malin plaisir à piéger tout son monde. Il ne le dira pas officiellement, mais en privé, il a apprécié dribbler les médias jeudi soir. Personne n’avait vu venir la possibilité d’un retour de N’Golo Kanté avec les Bleus, encore moins pour l’Euro en Allemagne (14 juin-14 juillet). Personne. Et pourtant (…) Difficile d’imaginer Kanté revenir en équipe de France pour se cantonner au banc de touche et voir les Fofana, Zaïre-Emery sortir du banc avant lui.» Il aura donc un rôle à jouer en Allemagne.

L’Europe est aussi étonnée

Ce come-back a fait réagir aussi nos voisins européens. En Espagne, AS a lâché : «N’Golo Kanté, étonnamment, a également été appelé par Deschamps, après plusieurs mois pendant lesquels il n’avait pas la confiance de l’entraîneur en raison de sa signature dans le football saoudien.» Idem pour Marca qui a écrit : «Kylian Mbappé, comme prévu, est en tête de liste de l’équipe de France… mais il y a deux surprises : Ferland Mendy (Real Madrid) revient et il y a N’Golo Kanté (Al Ittihad).» En Angleterre, où le milieu a joué à Leicester puis à Chelsea, ce retour est forcément commenté.

Le Daily Mail a notamment indiqué : «l’inclusion surprise est celle de l’ancien milieu de terrain de Chelsea N’Golo Kanté, qui reprend ses fonctions internationales deux ans après avoir reçu sa dernière convocation en juin 2022. Après avoir quitté Stamford Bridge l’été dernier, Kanté a joué en Arabie saoudite pour l’équipe de Pro League d’Al-Ittihad, où il a réussi à éviter les blessures persistantes qui ont marqué ses deux dernières saisons dans l’ouest de Londres.» Dans la lumière depuis hier soir, le discret Kanté compte bien répondre présent sur le terrain et montrer qu’il est toujours un super joueur.