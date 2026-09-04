PSG : les raisons de la mise à l’écart de Lucas Digne par Luis Enrique

Joueur expérimenté qu’il est, Lucas Digne était sans doute loin de s’imaginer une entame aussi compliquée sous les couleurs du PSG. Revenu dans la capitale cet été dix ans après son départ, l’international tricolore (64 sélections) est arrivé dans la peau de la nouvelle doublure de Nuno Mendes. La hiérarchie est claire, mais dans un club où l’esprit de compétiteur n’est pas une option, hors de question de subir son sort.

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La semaine dernière, sa mise sur le banc face à Lille, au profit de Warren Zaïre-Emery, avait été perçue comme une première sommation de Luis Enrique. Une façon pour le coach parisien de rappeler à l’ordre son joueur, en difficulté lors du Trophée des Champions face à Lens. Hier lors d’un point presse organisé par le PSG, Digne avait fait le choix de rester serein, évoquant une période d’adaptation : «si je devais m’inquiéter après trois matchs, ce serait triste. C’est une adaptation, ça demande plein de choses», expliquait-il.

Il accepterait trop son rôle de doublure de Nuno Mendes

Ce matin pourtant, Lucas Digne a sans doute dû grimacer en découvrant le groupe du PSG face à Monaco, sans lui. Comme évoqué par RMC et L’Équipe, il s’agissait d’un choix purement sportif de la part Luis Enrique. Le quotidien français donne davantage de détails ce soir et explique que le coach parisien souhaitait piquer son joueur, qui accepterait apparemment trop son rôle de doublure de Nuno Mendes. «Il doit se bagarrer, ça fait aussi partie de sa phase d’adaptation. Il faut qu’il se réveille. Qu’il soit venu en acceptant ce rôle de numéro 2, d’accord, mais il n’est pas en vacances ni en préretraite», déclarait une source du club dans les colonnes de L’Équipe il y a quelques jours.

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Concrètement, Luis Enrique attendrait un niveau d’exigence supérieur de la part de son joueur pour lequel il s’était personnellement engagé à oeuvrer pour un retour. Un déficit d’engagement aurait aussi été remarqué par les décideurs du club, même si certains joueurs, qui ont déjà vu Digne venir travailler au Campus sur ses jours off, ne partageraient pas forcément cette vision. L’heure est à la réaction désormais.