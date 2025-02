Marco Asensio lâche ses vérités sur son départ du PSG

Un an et demi à Paris, et puis s’en va. Marco Asensio a profité du mercato d’hiver pour filer du côté d’Aston Villa. Devenu remplaçant dans l’esprit d’un Luis Enrique qu’il n’a jamais vraiment réussi à convaincre ces derniers mois (16 matchs toutes compétitions confondues, 2 buts et 4 passes décisives) dans cette position de faux-neuf, l’ancien Madrilène est parti tenter sa chance en Angleterre sous la forme d’un prêt. Après une rencontre de FA Cup contre Tottenham, c’est aujourd’hui qu’il devrait faire connaissance avec la Premier League, face à Ipswich.

Les dernières semaines devenaient de plus en plus compliquées pour lui en France, surtout avec l’explosion de Barcola, Doué et surtout d’Ousmane Dembélé dans cette position d’avant-centre à laquelle Asensio ne s’est jamais vraiment adapté. «L’entraîneur a simplement estimé qu’il devait faire d’autres choix pour les joueurs. Il les a choisis. Cela arrivait assez fréquemment pendant la saison, j’ai décidé que j’avais besoin de jouer et que je voulais du changement», assume-t-il dans un entretien accordé au média anglais The Mirror. L’appel d’Unai Emery a fini de le convaincre.

«Emery me voyait comme un numéro 10»

L’ancien entraîneur… du PSG, souhaite le faire rebondir à un poste qu’il chérit depuis longtemps. «Quand j’ai quitté le Real Madrid, j’ai senti que c’était la prochaine étape de ma carrière, celle où je pourrais me sentir plus à l’aise et évoluer davantage. Donc, quand nous avons parlé, il me voyait comme un numéro 10. C’était important pour moi. Je connais Unai depuis des années. Je sais comment il joue. Son style correspond à mon football et il saura tirer le meilleur de moi-même» poursuit l’international espagnol (38 sélections, 2 buts), ravi également de découvrir un nouveau championnat et une nouvelle culture dans une équipe compétitive.

«Nous essayons de construire quelque chose d’important. C’est une équipe avec beaucoup de jeunes dans l’effectif, constate l’attaquant de 29 ans. Les plus expérimentés, nous allons apporter notre expérience dans ces situations. Il y a quelques nouveaux dans le vestiaire maintenant, donc nous devons nous adapter rapidement pour les connaître. Ce n’est pas un retour en arrière. C’est un grand défi pour moi. Je me sens très responsable car j’ai l’impression d’apporter toute l’expérience que j’ai en participant à ces compétitions et à ces grands matchs et je suis vraiment heureux d’être ici et de jouer avec cette responsabilité.» 9es de Premier League, les Villans sont également qualifiés pour les 8es de finale de Ligue des Champions, pour le plus grand bonheur d’Asensio.