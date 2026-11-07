Liga : le Real Madrid écrase Valence et revient provisoirement à hauteur du Barça

Soirée en eaux paisibles pour le Real Madrid. Face à Valence ce samedi, les Merengues ont enchaîné un huitième succès consécutif toutes compétitions confondues (0-3). Ce n’était pas le plus compliqué de la série, mais c’était certainement le plus marquant sur le plan émotionnel avec une soirée dédiée à Jesús De Miguel, disparu en début de semaine lors d’une rencontre de seconde division espagnole. L’ancien joueur de Tenerife avait été honoré au coup d’envoi, avant de recevoir un hommage bouleversant de Mestalla à la 9e minute de jeu, en référence à son numéro de maillot.

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Dans ce contexte si particulier, les Madrilènes auront eu besoin d’un peu de moins de trente minutes pour dérouler leur football et éteindre tout suspense. Les seules véritables alertes en faveur des locaux ? Une perte de balle de Tchouameni obligeant Courtois à s’employer devant Mayol (19e), puis ce but refusé à Rodriguez pour un hors-jeu quelques secondes plus tard (20e). Comme face à l’AEK Athènes en milieu de semaine, Federico Valverde aura joué un rôle central dans le succès des siens. Préféré à Denzel Dumfries et Trent Alexander-Arnold au poste de latéral droit, c’est lui qui ouvrait le score d’une belle demi-volée suite à un coup franc de Kylian Mbappé détourné par le mur (28e, 0-1).

Mbappé revient à deux buts de Raphinha

Laissé au repos pour le déplacement en Grèce mercredi en Ligue des Champions (2-3), Arda Güler faisait le break après un débordement de Bellingham (36e, 0-2). La récompense d’un top match, qui lui valait logiquement le titre d’homme du match. Un peu moins en vue que sur ses dernières sorties, Yan Diomandé manquait, lui, une balle de 0-3 avant la pause (42e). Et pourtant, la domination madrilène semblait échapper à Pablo Maffeo, qui laissait éclater sa frustration à la mi-temps en pointant du doigt les décisions arbitrales. Une sortie à peine osée du latéral droit, davantage occupé à distribuer les coups durant le premier acte.

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La deuxième période à sens unique donnait raison aux Madrilènes : Güler (55e), Mbappé (56e, 57e), puis à nouveau Mbappé sur une tentative de retourné (65e), avaient des occasions de faire la décision. Mais à force d’insistance, le capitaine des Bleus trouvait enfin la solution sur un caviar de Güler. Il éliminait Dimitrievski et inscrivait son 13e but de la saison (75e, 0-3). Gaya était expulsé pour une faute sur le numéro 10 madrilène (79e), qui avait ensuite droit à un chant aimable de la part des supporters locaux : "Mbappé ballon de plage", puis aux sifflets à sa sortie. Mbappé quittera quand même Mestalla avec le sentiment de devoir accompli ce soir : il revient à deux unités de Raphinha au classement des buteurs en Liga, et le Real Madrid revient provisoirement à hauteur du FC Barcelone.