Memphis Depay annonce qu'il reste au FC Barcelone

Le feuilleton autour de l'avenir de Memphis Depay est désormais terminé : après des rumeurs l'envoyant à la Juventus, à Tottenham ou même Chelsea dans les dernières minutes du mercato estival, l'attaquant international néerlandais a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il portera le maillot blaugrana lors de la saison à venir.

La suite après cette publicité

«J'ai décidé de rester au Barça ! Je m'engage pleinement à contribuer à la réussite sportive du club», a-t-il annoncé sur son compte Twitter dans la soirée de jeudi. La saison passée, l'ancien Lyonnais était l'un des atouts offensifs du FCB (13 buts et 2 passes décisives en 38 matches TCC). Mais avec l'arrivée de plusieurs renforts offensifs (Lewandowski, Raphinha), son temps de jeu pourrait être diminué lors de l'exercice à venir.

I have decided to stay at Barça !

Fully committed to contribute to the club's sporting success. 💙❤️ #ViscaBarca