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L’Arabie saoudite veut recruter Eder Militão

Par Dahbia Hattabi
1 min.
militao @Maxppp

Depuis quelques années, l’Arabie saoudite attire dans ses filets des grands noms de la planète football. En 2023, Al-Ittihad s’est notamment offert les services de Karim Benzema (désormais à Al-Hilal, ndlr), qui a quitté le Real Madrid. Un an après, c’est Nacho qui a filé en Saudi Pro League. Ces derniers mois, Vinicius Jr a été approché pour un transfert, lui qui sera en fin de contrat en juin 2027. Mais ce n’est pas le seul joueur de la Casa Blanca à plaire.

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Selon El Chiringuito, Eder Militão (28 ans) est aussi suivi de très près par des écuries saoudiennes dont les noms n’ont pas filtré. Sous contrat jusqu’en 2028, le Brésilien (16 matches, 1 but et 1 assist cette saison) a passé beaucoup de temps à l’infirmerie cette année comme les précédentes d’ailleurs. Victime d’une blessure musculaire, il est à l’arrêt depuis 114 jours (24 matches manqués). Son retour à la compétition est toutefois imminent.

Pub. le - MAJ le
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