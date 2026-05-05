L’arbitre de Maroc-Sénégal provoque une nouvelle polémique en Afrique

La désignation de l’arbitre congolais Jean-Jacques Ndala pour la finale aller de la Ligue des champions CAF entre l’AS FAR et les Mamelodi Sundowns suscite une vive controverse. Le club marocain, de retour à ce stade de la compétition après plus de quatre décennies, a officiellement saisi la CAF pour demander son remplacement, pointant du doigt son arbitrage très critiqué lors de la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal.

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Cette polémique place la CAF dans une position délicate, d’autant que les Mamelodi Sundowns eux-mêmes avaient déjà contesté une précédente nomination arbitrale avant de s’opposer également à celle de Ndala. Un climat de défiance renforcé par le feuilleton toujours en cours autour de cette fameuse finale Maroc–Sénégal, dont l’issue reste suspendue à la décision du Tribunal arbitral du sport, saisi par la Fédération sénégalaise et dont la procédure est toujours en cours.