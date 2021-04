Super League : l'Inter abandonne également

La suite après cette publicité

Ils ne sont plus très nombreux... Après les six clubs anglais qui ont annonçait leur retrait quasi simultanément dans la soirée de mardi, voilà que d'autres écuries à l'origine de cette Super League suivent leurs homologues de Premier League. Quelques minutes après l'annonce de l'Atlético de Madrid, voilà que l'Inter a publié un communiqué annonçant son départ.

« Le FC Internazionale Milano confirme que le club ne fait plus partie du projet Super League. Nous nous engageons toujours à offrir aux supporters la meilleure expérience du football. L'innovation et l'inclusion font partie de notre ADN depuis notre fondation. Notre engagement avec toutes les parties prenantes pour améliorer l'industrie du football ne changera jamais. L'Inter estime que le football, comme tout secteur d'activité, doit avoir intérêt à améliorer constamment ses compétitions, afin de continuer à passionner les fans de tous âges partout dans le monde, dans un cadre de viabilité financière. Avec cette vision, nous continuerons à travailler avec les institutions et toutes les parties prenantes pour l'avenir du sport que nous aimons tous », a écrit le club lombard dans son communiqué. Les voisins de l'AC Milan devraient suivre selon la presse italienne.