La mise au point de Pablo Longoria sur le dossier brûlant du futur coach de l'OM

André Villas-Boas mis à pied, ou démissionnaire, c’est selon les versions que chacun préfère, l’Olympique de Marseille se cherche activement un nouveau coach. Propulsé sur le devant de la scène, le responsable du centre de formation Nasser Larguet n’a pas pour but de s’installer durablement sur le banc de touche phocéen et n’attend qu’une chose : que l’OM trouve chaussure à son pied pour reprendre le chemin de la formation. Et ces dernières heures, alors que la liste des cibles marseillaises ne fait que s’allonger, c’est Jorge Sampaoli qui semble le mieux placé pour débarquer sur la Canebière. Cité comme la priorité absolue de Pablo Longoria, l’entraîneur de l’Atlético Mineiro serait d’ailleurs emballé par le projet olympien. Dès lors, la présence du head of football à la conférence de presse de présentation d’Olivier Ntcham a été l’occasion idéale pour lui demander de faire un point sur ce dossier.

« C’est une question importante. Dans le football, on a toujours parlé de trois périodes : le passé où c’est une question d’analyse. Le présent où c’est une période où nous sommes confiants vis-à-vis du travail de Nasser (Larguet). On a mis en place des dispositions pour changer la dynamique. Notre priorité dans le présent, c’est de changer la dynamique de résultats. Je ne suis pas une personne qui tombe dans la précipitation. Dans toutes les conférences de presse qu’on a faites, on doit regarder le projet du club. On doit travailler à court, à moyen et à long terme. Toutes les décisions qui vont être prises sont des décisions qui feront du bien au futur du club. Parler d’un homme spécifiquement en ce moment, c’est donner des motifs aux spéculations. Je n’aime pas entrer dans la spéculation. On travaille sur différentes pistes. Il y en a qui sont plus avancées, d’autres qui ne sont que des contacts et on va prendre la meilleure décision pour le futur du club. »

Longoria a décrit le profil recherché

Évasif sur le cas Sampaoli, Longoria a tout de même donné quelques pistes sur le profil désiré pour le futur coach phocéen. « On doit trouver le coach qui soit propre pour le futur du club, et un coach qui nous donne un espoir et une façon de travailler dans la normalité. Quel profil ? Nous sommes obligés de faire des résultats, parce que nous sommes l’OM, nous sommes obligés de travailler pour le futur, parce que nous sommes dans la construction du club, et nous sommes aussi obligés de travailler dans une revalorisation de tout l’effectif. On a un groupe de très bons jeunes joueurs. On a des jeunes joueurs qui viennent du centre de formation avec beaucoup d’espoirs. Il faut faire un projet tous ensemble. »

Ces précisions faites, l’Espagnol n’a, en revanche, pas donné d’indications précises concernant l’arrivée du prochain entraîneur du club. « Nous sommes très contents du travail quotidien que Nasser est en train de faire. Je dois le remercier pour son travail quotidien pour changer la dynamique de l’équipe. Combien de temps ça va durer ? Jusqu’au moment où on trouvera la personne pour ce projet. » Discret sur son travail en coulisses, Pablo Longoria réclame encore un peu de patience. Pour mieux nous surprendre ? Affaire à suivre.