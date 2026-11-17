Dro Fernández a été l’un des grands protagonistes de la large victoire de l’Espagne face à la Finlande (8-0), lors du deuxième tour des qualifications à l’Euro U19. Le jeune milieu du Paris Saint-Germain a ouvert le score à la 20e minute, mais sa soirée a rapidement pris une autre tournure. Onze minutes après son but, il a été remplacé par Pedro Rodríguez, provoquant quelques inquiétudes autour de son état physique. Selon les informations de Sport, le joueur de 18 ans souffrirait toutefois uniquement de légères gênes musculaires, de quoi rassurer le club parisien.

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International espagnol depuis les U15, Dro Fernández a progressivement gravi les échelons des sélections de jeunes, passant par les U17 puis les U18 avant de s’imposer avec les U19 de Paco Gallardo. Le PSG, qui retrouvait l’entraînement ce mardi après-midi, devait suivre attentivement l’évolution de sa situation physique après cette sortie prématurée. Aucune blessure sérieuse ne serait donc à craindre selon le média catalan.