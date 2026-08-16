Le Mans FC a pris contact avec un champion du monde 2018

À une semaine d’affronter Brest pour lancer sa saison en Ligue 1, Le Mans s’active en coulisses. Hier soir après la défaite des Sang et Or face au Havre en amical (0-1), Patrick Videira annonçait une ou des possibles arrivées d’ici le début de semaine prochaine : «je pense que ça va le faire en début de semaine (la ou les arivées). Elles auront quoi qu’il arrive un retard car on a eu sept semaines de préparation. Je ne peux pas vous dire quand elles seront prêtes.»

La suite après cette publicité

Selon nos informations, des discussions ont été entamées avec un certain Djibril Sidibé il y a quelques jours. Libre depuis la fin de son contrat à Toulouse en juin, le champion du monde 2018 fait partie des pistes sérieusement étudiées par la direction sarthoise. Sur le papier, son profil répond aux besoins du promu, à la recherche depuis plusieurs semaines d’un défenseur central droitier.

Expérience et polyvalence

Latéral de formation capable de jouer indifféremment dans le couloir droit comme le gauche, Sidibé a aussi montré à Toulouse que l’axe n’était pas un problème pour lui. Car à son solide vécu en Ligue 1 (285 matchs) - qui ne serait pas de trop au sein d’un effectif dont 95 % des joueurs n’ont encore jamais connu l’élite - s’ajoute une certaine polyvalence développée au fil des saisons.

La suite après cette publicité

Si cette piste venait à se concrétiser, l’ancien international tricolore (18 sélections, 1 but) viendrait probablement pour évoluer dans la défense à trois de Patrick Videira, désireux de doubler chaque poste. Pour Le Mans, en quête d’expérience, attirer un joueur de cette trempe aurait tout d’une bonne pioche. En parallèle, un défenseur central gaucher, un milieu de terrain relayeur, et possiblement un attaquant, sont toujours attendus. Plusieurs départs devraient également se concrétiser dans les deux dernières semaines de mercato.