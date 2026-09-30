Le Real Madrid annonce une opération pour Raúl Asencio

Gros coup dur pour José Mourinho. Le coach de la Casa Blanca a vu un nouveau défenseur central rejoindre l’infirmerie. Après la blessure d’Ibrahima Konaté, c’est au tour de Raúl Asencio (23 ans) d’être tenu éloigné des terrains. Comme cela était évoqué ces derniers jours, le Merengue doit soigner des soucis récurrents à un tibia.

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«Notre joueur Raúl Asencio subira demain une intervention chirurgicale en raison d’une fracture de stress au tibia de la jambe droite», annonce le club merengue dans un communiqué publié sur son site officiel. Pour rappel, la presse espagnole a annoncé que le défenseur devrait être absent pendant deux ou trois mois.