Coupe du Monde : Lionel Messi frappe un grand coup

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Le champion du monde en titre est toujours debout, mais il a tremblé ! Pour ce 1/8ème de finale de la Coupe du Monde 2026, l’Argentine affronte l’Égypte dans un duel aux trajectoires bien distinctes. L’Albiceleste, sacrée au Qatar en 2022 et double tenante de la Copa America, vise ouvertement un nouveau sacre suprême, mais le tour précédent a laissé de sacrées velléités de doute. Face à une vaillante équipe du Cap-Vert en 1/16èmes, la bande à Lionel Scaloni a été poussée jusqu’aux prolongations (3-2 ap), affichant un état de fatigue physique particulièrement inquiétant chez des cadres comme Enzo Fernández ou Alexis Mac Allister. Heureusement, le génie éternel de Léo Messi (39 ans) et le réalisme de sa charnière Romero - Lisandro Martínez ont évité le naufrage.

En face, l’Égypte s’apprête à disputer le tout premier huitième de finale de son histoire. Jamais qualifiés pour ce stade de la compétition auparavant, les Pharaons ont validé leur billet au bout du suspense en éliminant l’Australie aux tirs au but (1-1, 4-3 tab). Toujours invaincue dans ce Mondial après avoir notamment accroché la Belgique (1-1) et dominé la Nouvelle-Zélande (1-3), la sélection menée par Hossam Hassan avance sans la moindre pression et compte bien s’appuyer sur son orgueil et son duo de stars offensives Salah-Marmoush pour faire vaciller le roi argentin.

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Parmi les nombreux paris proposés par Winamax pour le match Argentine-Egypte, voici les 3 cotes sélectionnées par notre rédaction pour profiter de cette offre en cash, il y en a pour tous les goûts :

Lionel Messi marque contre l’Égypte, cote à 1,70

À 38 ans, la Pulga refuse de vieillir et continue de porter l’Argentine sur ses épaules. Co-meilleur buteur du tournoi, le joueur de l’Inter Miami marche littéralement sur l’eau aux États-Unis avec déjà 7 réalisations en 4 rencontres. Statistique terrifiante : le capitaine argentin, meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde, a trouvé le chemin des filets lors de chacun de ses 4 premiers matchs dans ce Mondial. Alors que l’arrière-garde de l’Égypte est fortement diminuée par le forfait du roc niçois Abdelmonem, les espaces risquent de s’ouvrir rapidement pour le septuple Ballon d’Or. Le voir planter une nouvelle banderille est l’assurance de ce match à une cote de 1,70

Victoire 1-0, 2-0 ou 3-0 de l’Argentine face à l’Égypte, cote à 2,20

C’est le pari du rachat et du pragmatisme. Secoués physiquement par le Cap-Vert, les hommes de Lionel Scaloni ont reçu un sérieux avertissement. On peut faire confiance au sélectionneur argentin pour verrouiller le milieu de terrain et exiger une rigueur totale afin d’éviter une nouvelle déconvenue. L’Égypte possède un parcours solide mais manque cruellement d’efficacité dans le temps réglementaire, ne s’étant imposée qu’une seule fois sur ses 5 dernières rencontres sans passer par les prolongations ou les tirs au but. Face à l’expérience des grands rendez-vous de l’Albiceleste, une victoire nette et sans encaisser de but sur l’un de ces trois scores combinés offre une superbe cote à 2,20

But de Mohamed Salah contre l’Argentine, cote à 5,00

C’est le très gros coup de poker de la rédac’, et la cote est tout simplement astronomique. Si l’Argentine part favorite, elle a montré de criantes lacunes défensives et physiques en fin de match face aux vagues du Cap-Vert, concédant deux buts. Mohamed Salah (1 but, 2 passes dans ce Mondial) reste l’un des meilleurs attaquants de la planète et le leader absolu des Pharaons. Accompagné par la vitesse d’Omar Marmoush (Manchester City), la star de Liverpool a les armes techniques pour exploiter le manque de fraîcheur de la défense centrale argentine. Si l’Égypte parvient à faire trembler les filets, il y a de fortes chances que l’éclair vienne de son capitaine légendaire qui vit sans doute son ultime grande compétition internationale. À 5,00, le risque est magnifiquement payé.

Comment profiter de cette double offre Winamax ?

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Pour tenter votre chance dans ce Mondial sans aucune pression et sécuriser cette offre exceptionnelle, voici la marche à suivre :

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Placez votre 1er pari sportif sur l’événement de votre choix, jusqu’à 100 € (par exemple, Mohamed Salah marque contre l’Argentine, cote à 5,00).

Exemple : si la légende égyptienne marque, vous encaissez vos gains (500€ pour une mise de 100€). S’il ne marque pas, Winamax vous crédite directement jusqu’à 100 € en CASH sur votre compte ! Vous pouvez retirer cet argent immédiatement vers votre banque, sans aucune condition. Le montant remboursé sera égal à celui de votre premier dépôt (dans la limite de 100€).

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