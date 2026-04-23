Manchester City veut Enzo Fernandez pour remplacer Bernardo Silva !

Manchester City arrive à un tournant l’été prochain. Au-delà de l’avenir de Pep Guardiola, les Cityzens vont devoir remodeler le visage de leur entrejeu. Après neuf ans de bons et loyaux services, Bernardo Silva va quitter le club anglais à la fin de la saison. De plus, le Ballon d’Or 2024, Rodri, arrive à un an de la fin de son contrat et son rayonnement n’est plus aussi important qu’avant. City a donc du pain sur la planche, mais The Athletic révèle que les dirigeants mancuniens sont ambitieux.

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En attendant d’en savoir davantage sur l’avenir de Rodri, dont le nom reste cité à Madrid, Manchester City doit gérer la succession de Bernardo Silva. Et selon le média anglais, les Skyblues ont ciblé Elliot Anderson (Nottingham Forest), mais surtout Enzo Fernandez ! À première vue, la star de Chelsea ressemble à une cible très difficile à atteindre. Le milieu argentin possède un contrat courant jusqu’en 2032 et difficile de voir Chelsea vendre l’un de ses meilleurs éléments à un rival.

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Un départ loin d’être impossible

Sauf qu’il existe des facteurs pouvant jouer en faveur des Cityzens. Huitièmes du classement de Premier League, les Blues ont quasiment dit adieu à la Ligue des Champions la saison prochaine. Ce qui signifie une grosse perte d’argent. Un coup pour le propriétaire BlueCo, déjà empêtré dans des soucis financiers. L’été prochain, Chelsea risque donc de devoir vendre plusieurs de ses stars pour s’y retrouver. Enzo Fernandez peut-il en faire partie ? Ce n’est pas impossible.

Outre les soucis financiers du club londonien, il convient de rappeler que le champion du monde 2022 s’est récemment brouillé avec son club. Suspendu après avoir clamé son envie de vivre un jour à Madrid dans une interview, Enzo Fernandez avait échauffé les esprits au sein du vestiaire londonien. Certains médias ont même avancé que le joueur allait demander son transfert. Avec le départ de Liam Rosenior, la donne peut-elle changer ? L’avenir nous le dira.