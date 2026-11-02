Menu Rechercher
Commenter
Officiel Serie A

Udinese : Kosta Runjaic prend la porte

Par Valentin Feuillette
1 min.
kosta @Maxppp

L’Udinese a officialisé le départ de Kosta Runjaic. Le technicien allemand a été démis de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première, comme l’a annoncé le club frioulan dans un communiqué officiel. Une décision qui met fin à une aventure de plus de deux ans sur le banc des Bianconeri, durant laquelle plusieurs objectifs importants ont été atteints.

La suite après cette publicité

Dans son communiqué, l’Udinese a tenu à remercier son désormais ancien entraîneur ainsi que ses adjoints Małecki et Trukan pour le travail accompli, tout en leur souhaitant le meilleur pour la suite de leur carrière professionnelle. Pour rappel, plusieurs noms circulent dans la presse italienne dont celui de Vladimir Petkovic, mais surtout Paolo Zanetti. Ce dernier devrait bien prendre les rênes du club frioulan.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Udinese
Kosta Runjaić

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Udinese Logo Udinese
Kosta Runjaić Kosta Runjaić
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier