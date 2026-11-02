Udinese : Kosta Runjaic prend la porte

L’Udinese a officialisé le départ de Kosta Runjaic. Le technicien allemand a été démis de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première, comme l’a annoncé le club frioulan dans un communiqué officiel. Une décision qui met fin à une aventure de plus de deux ans sur le banc des Bianconeri, durant laquelle plusieurs objectifs importants ont été atteints.

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Dans son communiqué, l’Udinese a tenu à remercier son désormais ancien entraîneur ainsi que ses adjoints Małecki et Trukan pour le travail accompli, tout en leur souhaitant le meilleur pour la suite de leur carrière professionnelle. Pour rappel, plusieurs noms circulent dans la presse italienne dont celui de Vladimir Petkovic, mais surtout Paolo Zanetti. Ce dernier devrait bien prendre les rênes du club frioulan.