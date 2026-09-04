Real Madrid : José Mourinho a un plan stratégique pour Yan Diomandé

Recruté cet été par le Real Madrid pour la somme astronomique de 125 millions d’euros, Yan Diomandé est devenu le joueur le plus cher de l’histoire du club à seulement 19 ans. Révélé il y a deux ans à peine avec l’équipe réserve de Leganés, le prodige ivoirien a vu sa cote exploser au plus haut niveau. Son potentiel exceptionnel suscite une immense attente chez les supporters, qui le comparent déjà aux plus grands talents de sa génération comme Lamine Yamal et voient déjà en lui le quatrième larron capable de faire des étincelles en attaque avec Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Jude Bellingham.

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Cette valeur marchande colossale s’explique par sa trajectoire fulgurante et un dernier exercice de très haut niveau avec le RB Leipzig. En Bundesliga, Diomandé s’est imposé comme une pièce maîtresse en disputant 33 des 34 rencontres de la saison, dont 28 en tant que titulaire. Avec un bilan remarquable de 12 buts et 9 passes décisives, l’attaquant a prouvé sa capacité à être décisif dans un grand championnat avant de poser ses valises dans la capitale espagnole. Après une Coupe du Monde mi-figue mi-raisin avec la Côte d’Ivoire, le feu follet a donc rejoint le Real Madrid avec l’ambition de devenir l’un des tauliers de la folle attaque des Merengues.

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José Mourinho veut laisser du temps à Yan Diomandé

Malgré ces statistiques impressionnantes, José Mourinho a fait le choix de la prudence en ne lui accordant que 25, 6 et 26 minutes de jeu lors des trois premiers matchs de la saison. L’entraîneur portugais refuse de précipiter son intégration sous prétexte du montant de son transfert. Comme le rapporte AS dans son édition du jour, il privilégie une montée en puissance progressive pour lui épargner la pression, éviter l’enchaînement précoce des matches et respecter la hiérarchie du vestiaire face à des joueurs comme Arda Güler ou Brahim Díaz, performants durant la préparation. Un traitement qui permettra d’éviter un emballement au premier coup de mou comme ce fut le cas la saison passée avec Franco Mastantuono.

Ce temps de jeu mesuré s’inscrit pleinement dans une feuille de route établie dès le départ entre le coach et sa recrue. Selon le média espagnol, la relation de confiance absolue qui lie les deux hommes facilite cette gestion. Alors qu’il avait été contacté par le technicien dès l’aube pour le convaincre de signer, l’Ivoirien a publiquement affirmé qu’il donnerait sa vie pour son celui qu’il surnomme "Patron". Totalement aligné sur ce plan d’adaptation, le joueur patiente sereinement, conscient que cette phase d’apprentissage à l’entraînement lui permettra de s’imposer durablement comme un titulaire indiscutable au Real Madrid. Une vision que partage également Mourinho, qui souhaite installer son crack ivoirien dans le onze à terme.