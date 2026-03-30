Un ex-coach de Ligue 1 a refusé Tottenham

Après le départ d’Igor Tudor de Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi est maintenant pressenti pour prendre la suite dans les prochaines heures. L’Italien doit encore se mettre d’accord avec les Spurs pour prendre la suite après sa fin de parcours compliqué dans la cité phocéenne. Mais avant lui, le nom d’Adi Hütter a rapidement circulé pour prendre la relève. Mais l’entraîneur autrichien a tenu à calmer les rumeurs en publiant un communiqué clair.

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«Ces derniers jours et ces dernières semaines, mon nom a été de plus en plus souvent associé à divers clubs. Cependant, comme je l’ai déjà indiqué dès la fin de mon passage à Monaco, je préférerais ne pas reprendre de poste d’entraîneur principal avant le début de la nouvelle saison, au plus tôt», a-t-il lâché sur Sky Sports Autriche. Le club londonien, toujours 17e de Premier League, n’est pas encore à l’abri de rester dans l’Elite.