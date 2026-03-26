EdF : la réaction à chaud de Kylian Mbappé

L’équipe de France a remporté son match amical face au Brésil. Chahutés par la Seleção, les hommes de Didier Deschamps ont su se montrer très efficaces pour l’emporter 2 buts à 1, tout en étant en infériorité numérique. Auteur de l’ouverture du score et revenu à un but du record d’Olivier Giroud, Kylian Mbappé était ravi à l’issue de la rencontre.

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« Pour nous, ce n’était pas un match amical, jouer contre le Brésil c’est une opportunité pour nous de voir où on en était dans notre niveau. C’est cool de jouer des matches comme ça. On est dans une bonne dynamique. Offensivement, on se crée pas mal de situations, on avance, on est dans une bonne continuité pour préparer la Coupe du monde. Tout ce que je veux, c’est être sur le terrain, tout le temps. Tous les enfants aimeraient jouer un France-Brésil, j’essaye de ne jamais banaliser le fait d’être sur le terrain. S’il (Deschamps) me met sur le terrain (dimanche contre la Colombie), je serai prêt à jouer, je veux toujours jouer », a-t-il déclaré au micro de TF1.