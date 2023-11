Le Real Madrid estime ne plus avoir besoin de Kylian Mbappé !

Devinez qui fait la une du quotidien espagnol Marca ce jeudi ? Bingo ; c’est bien Kylian Mbappé. Pour changer, diront certains. Il faut dire qu’en Espagne, on a lancé le décompte : dans deux mois, Florentino Pérez pourra officiellement négocier avec le joueur parisien et sans entourage, sans que le Paris Saint-Germain n’ait son mot à dire. L’optimisme est donc de mise dans les bureaux du Santiago Bernabéu, où on est convaincu que cette année est la bonne.

Surtout, le média espagnol nous donne quelques détails sur la façon dont la situation est vécue à Paris. Le journal s’inscrit ainsi dans la lignée de ce qui avait déjà été dit outre-Pyrénées ces derniers mois : le PSG veut toujours tenter de le prolonger, d’au moins une saison supplémentaire. Il a déjà été question d’une offre un peu désespérée, visiblement non-acceptée par le principal concerné.

Fuis moi je te suis, suis moi je te fuis

Seulement, en off, les Parisiens n’afficheraient aucun optimisme quant à l’avenir du joueur et savent qu’il est pratiquement impossible d’assister à un retournement de situation comme cela avait pu être le cas par le passé. De son côté, le Real Madrid reste assez prudent dans ce dossier. Il ne veut surtout pas donner l’impression d’être désespéré et de courir après un joueur qui lui a déjà dit non plusieurs fois, quand les Merengues sabraient déjà le champagne pour fêter son arrivée. Le message que les Madrilènes font circuler est le suivant : nous n’avons pas besoin de Mbappé.

Cela ne signifie pas qu’ils ne le recruteront pas s’il est toujours libre, bien au contraire, puisqu’il est toujours la priorité du club. Le média rajoute d’ailleurs que dans le monde du foot, beaucoup d’acteurs (agents, intermédiaires etc) considèrent que c’est bouclé. Mais les Merengues ne veulent pas se mettre dans une position où ils devraient encore être à genoux et implorer le joueur pour qu’il vienne, et ils estiment qu’avec des joueurs comme Jude Bellingham ou Vinicius Junior dans l’effectif, l’arrivée de Mbappé n’est plus une question de vie ou de mort. Son arrivée serait un luxe, plus qu’une nécessité. Le message est passé.