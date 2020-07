Iker Casillas de retour au Real Madrid !

C'est l'euphorie au Real Madrid depuis jeudi soir et l'obtention du 34e titre de champion d'Espagne. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, c'est le retour d'une légende du club qui est annoncé par le quotidien Marca. En effet, Iker Casillas, gardien de but de la Casa Blanca entre 1999 et 2015, va réintégrer son club de toujours, dans un rôle de conseiller du président Florentino Pérez. Cela ne vous rappelle rien ? Zinedine Zidane a lui aussi été intronisé à cette fonction durant un temps, avant de peu à peu glisser vers des fonctions d'entraîneur.

Iker Casillas a mis sa carrière de joueur entre parenthèses suite à son infarctus du myocarde le 1er mai 2019 alors qu'il évoluait sous les couleurs du FC Porto. Après avoir un temps pensé à se présenter à la présidence de la Fédération espagnole de football, il va finalement revenir à Madrid, où son rôle sera officialisé dans les prochaines semaines. Âgé de 39 ans, il est le deuxième joueur le plus capé au Real Madrid avec 725 matches à son actif, derrière Raul (741 matches).