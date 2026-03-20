L’Argentine cherche des adversaires en Afrique

Alors que Lionel Scaloni a communiqué sa dernière liste avant celle de la Coupe du Monde il y a deux jours avec l’Argentine, la sélection fait face à un problème. En effet, l’Association du Football Argentin n’aurait toujours pas trouvé d’adversaires pour préparer correctement son été. Pour le moment, tous les matchs amicaux de l’équipe nationale ont été annulés. Par ailleurs, selon le journaliste Esteban Edul, les responsables de l’AFA s’efforceraient de trouver des équipes disponibles, afin que des rencontres puissent se dérouler les 27 et 31 mars.

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Par ailleurs, ils cibleraient les équipes nationales africaines. Mais voilà, la tâche se complique. Les options sont limitées, car ces équipes doivent être disponibles ou avoir déjà programmé un autre match en Amérique du Sud. Pour rappel, les joueurs de l’Albiceleste arriveront lundi prochain, et commenceront l’entraînement dans la foulée, ce qui laisse peu de temps pour organiser les deux événements. Après une Finalissima annulée face à l’Espagne, un possible match à domicile face au Guatemala pourrait être prévu, mais rien n’a encore été officialisé… Reste à savoir si les coéquipiers de Lionel Messi auront l’occasion de fouler les pelouses, avant le grand rendez-vous estival.