OL : Laurent Blanc donne des nouvelles de Dejan Lovren

Auteur d’une jolie Coupe du Monde 2022 au Qatar sous les couleurs de la Croatie, Dejan Lovren (33 ans) a convaincu l’Olympique Lyonnais de le faire revenir en Ligue 1. L’ancien défenseur central de Southampton et Liverpool évoluait au Zenit Saint-Pétersbourg depuis 2020. Sous le feu des critiques, Lovren n’a pourtant pas encore reporté le maillot des Gones. Cela ne devrait plus tarder. Laurent Blanc a donné des nouvelles de son joueur en conférence de presse, ce lundi, avant le déplacement de Lyon à Nantes mercredi soir en Ligue 1.

« Lovren, il est lui aussi en post-Coupe du Monde. Il avait un championnat qui devait débuter début mars (en Russie, NDLR). Il avait prévu une trêve assez large. Depuis, il n’a pas joué le match de la 3e place (au Qatar, NDLR), ça fait une période assez longue. On est en train de le remettre en jambes. La 2e partie de saison est encore longue, on ne prendra pas de risque sur le match de Nantes. S’il est en risques, on patientera. Aujourd’hui (lundi), ça sera son 2e entraînement avec le groupe, mais il faut qu’il retrouve des sensations qui sont quand même importantes. »

