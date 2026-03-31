Amicaux : le Sénégal enchaîne face à la Gambie

Malgré la décision de la CAF d’attribuer la CAN 2025 au Maroc, le Sénégal a décidé de célébrer le titre acquis il y a 3 mois durant cette trêve internationale. Après avoir présenté le trophée au Stade de France face au Pérou samedi dernier, il l’a amené au Stade Me Abdoulaye Wade à Diamniadio, à l’occasion de la réception de la Gambie.

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Et les Lions de la Teranga ne se sont pas loupés, en l’emportant 2-1 grâce à des buts de Seck et de Mbaye. Le joueur du PSG a marqué 1 minute après son entrée en jeu, au retour des vestiaires. La Gambie a réduit le score par Colley en deuxième période. Pas de quoi empêcher les coéquipiers de Sadio Mané de faire la fête devant leur public, d’autant que Lamine Camara a redonné de l’ampleur au score en marquant le 3e but.