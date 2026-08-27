Liverpool proche de finaliser l’arrivée de Bradley Barcola

Liverpool est en passe de finaliser le transfert de Bradley Barcola en provenance du Paris Saint-Germain. Selon Fabrizio Romano, les négociations sont désormais directement entre les mains des dirigeants des deux clubs et un accord serait très proche. L’attaquant français de 23 ans se dirige ainsi vers un départ trois ans après son arrivée à Paris. Dans l’attente d’une issue définitive, Barcola a été écarté du groupe et n’a pas participé aux trois derniers matchs du PSG, contre Aston Villa, Lens et Rennes. Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’international français aurait également repoussé une proposition de prolongation du club parisien.

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Recruté par le PSG en provenance de Lyon pour 45 millions à l’été 2023, Bradley Barcola s’est progressivement imposé dans l’effectif parisien et a également gagné sa place en équipe de France. Malgré cette progression, l’ancien Lyonnais n’est jamais devenu un titulaire indiscutable lors des rendez-vous les plus importants, restant notamment sur le banc au coup d’envoi de la finale de la Ligue des champions. Une situation qui a ouvert la porte à un départ et suscité l’intérêt de Liverpool. Les discussions sont désormais entrées dans leur dernière phase et il ne resterait plus aux deux clubs qu’à parvenir à un accord définitif pour permettre à Barcola de poursuivre sa carrière en Angleterre.