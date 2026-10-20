L’IA connaît le vainqueur du Ballon d’Or 2026

L’intelligence artificielle a déjà son favori pour le Ballon d’Or 2026. Selon les prédictions du cabinet français AVISIA, spécialisé dans la data et l’IA, Lamine Yamal arriverait en tête des suffrages avec 23 % de chances de remporter le trophée, devant Harry Kane (21 %) et Kylian Mbappé (19 %). Rodri et Lionel Messi complètent ce Top 5 avec 19 % et 18 % de probabilités. Pour établir ce classement, le modèle croise notamment les performances individuelles et collectives, la notoriété médiatique des joueurs ainsi que les tendances historiques du système de vote.

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AVISIA s’appuie sur un modèle de prédiction fondé sur un algorithme de classification appelé Random Forest, qui compare différents scénarios à partir des données de son Player Index. Le cabinet affirme avoir identifié les cinq joueurs du Top 5 lors de l’édition 2025, remportée par Ousmane Dembélé, et revendique également 75 % de prédictions correctes pour la Coupe du Monde 2026. Dans une année marquée par le Mondial, l’IA place donc le prodige du FC Barcelone en pole position, sans pour autant lui garantir le sacre.