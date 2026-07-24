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Amical : le Real Madrid s’impose contre Alcorcón

Par Kevin Massampu
1 min.
José Mourinho @Maxppp

Pour son premier match de préparation de l’avant-saison, le Real Madrid affrontait Alcorcón, pensionnaire de D3 espagnole. Avec une équipe plus que remaniée, mais avec tout de même Arda Güler ou encore Franco Mastantuono, les hommes de José Mourinho se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0), dans leur centre d’entraînement à Valdebebas. Daniel Yanez, ailier droit de 19 ans, a donné la victoire aux Merengues sur penalty (81e).

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La Casa Blanca disputera encore trois matchs de préparation dans cette avant-saison : face à Léganés (le 28 juillet), contre la Fiorentina (le 1er août), puis face au Deportivo La Corogne (le 12 août). Le Real Madrid débutera ensuite sa saison par un déplacement sur le terrain de l’Espanyol Barcelone, le 12 août prochain, pour la 1ère journée de Liga.

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