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Pep Guardiola n’exclut pas de prendre sa retraite

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Pep Guardiola @Maxppp

À 55 ans, Pep Guardiola a pris la décision de quitter Manchester City après dix ans passés chez les Skyblues. Et dans le documentaire « A Beautiful Obsession » diffusé sur Prime Video, le coach espagnol a fait quelques confessions piquantes, mais a également laissé planer le doute sur son futur.

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« Je ne sais même pas ce que je vais faire. Ça va être difficile de revenir. C’est ce que je ressens aujourd’hui. J’ai besoin de faire le point sur beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie personnelle. J’ai besoin de me recentrer un peu en me consacrant à d’autres activités. J’ai besoin de m’asseoir et de déconnecter pendant un moment. C’est l’un de mes principaux objectifs. » Reverra-t-on Guardiola sur un banc de touche ?

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