Nantes : la réaction forte de Cozza après le nouveau revers contre Angers

Le FC Nantes est plus que jamais dans le dur. Opposé au SCO d’Angers ce samedi, le club canari a enregistré sa 16e défaite de la saison en championnat en s’inclinant par la plus petite des marges (0-1) pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Après la rencontre, Nicolas Cozza s’est présenté au micro du diffuseur Ligue 1+ et a assuré que ses coéquipiers et lui allaient tout faire pour aller chercher ce maintien dans l’élite.

« Je vais juste dire deux mots : il reste 9 matchs, 9 finales. On ne va rien lâcher, on va aller chercher ce maintien jusqu’au bout », a-t-il indiqué, malgré cette nouvelle désillusion devant des supporters en colère. Le FC Nantes, 17e du championnat, recevra Strasbourg, dans deux semaines, puisque sa rencontre face au PSG a été reportée.