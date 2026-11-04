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Deportivo : Pierre-Emerick Aubameyang encensé par son coach

Par Aurélien Macedo
1 min.
Pierre-Emerick Aubameyang avec le Deportivo de La Corogne @Maxppp
Deportivo 2-1 Osasuna

Parti cet été de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang brille de mille feux en Espagne. L’attaquant gabonais de 37 ans a rejoint le Deportivo La Corogne où il se montre performant. En huit matches, il compte déjà 5 buts et 2 passes décisives. Il vient d’ailleurs de faire son retour contre Osasuna (2-1) après une blessure au ménisque qui lui aura fait manquer quatre matches. S’il n’a pas marqué, il a été précieux sur le but de la victoire.

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C’est en tout cas ce qu’a souligné son coach Antonio Hidalgo après la rencontre : «Aubameyang a tout fait pour revenir rapidement, il a fait beaucoup de sacrifices pour être avec nous, et c’est lui qui nous a offert cette action décisive pour le but de Nsongo. C’est un joueur très important pour nous.» Le Deportivo La Corogne est huitième de Liga.

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