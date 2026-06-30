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Coupe du Monde 2026 : Lucas Paqueta forfait pour le 1/8e de finale du Brésil

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Lucas Paqueta @Maxppp
Brésil 2-1 Japon
winamax
1 1.75 N 3.60 2 5.00 bonus 100€

Sorti sur blessure à la mi-temps du seizième de finale entre le Brésil et le Japon, Lucas Paqueta ne pourra pas disputer le huitième de finale contre la Norvège ou la Côte d’Ivoire. La fédération brésilienne (CBF) n’a pas donné de temps d’indisponibilité, mais Globoesporte assure que Paqueta ne sera pas en condition pour le prochain match de la Seleção.

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De son côté, la CBF a simplement confirmé que le milieu de terrain souffrait bien d’une lésion à la cuisse. «Le joueur suivra un protocole de soins intensifs, sous la supervision de l’équipe médicale de l’équipe nationale brésilienne, afin de se rétablir et de reprendre ses activités dans les meilleurs délais.»

Pub. le - MAJ le
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