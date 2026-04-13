PSG : Luis Enrique veut éviter le match piège à Liverpool

À la veille du quart de finale retour de la Ligue des Champions sur la pelouse d’Anfield, le Paris Saint-Germain arrive en Angleterre avec l’avantage acquis lors d’une première manche sans fioritures. Une semaine plus tôt, au Parc des Princes, les Parisiens ont dominé Liverpool dans des proportions rarement vues à ce niveau de la compétition. Le succès (2-0) ne reflétait même pas totalement la physionomie de la rencontre, tant les joueurs de Luis Enrique ont largement contrôlé le match, imposant un pressing intense et un rythme constant qui ont étouffé les Anglais. Pendant une grande partie de la soirée, les Reds ont passé son temps à défendre, incapable de sortir proprement le ballon ou d’installer des phases offensives. Les chiffres ont rapidement illustré ce déséquilibre avec une possession très largement parisienne et quasiment aucune situation dangereuse concédée par la défense du PSG. Le club de la capitale aborde ce déplacement avec un avantage réel, mais aussi la conscience que les soirées européennes à Anfield possèdent souvent leur propre dynamique.

La suite après cette publicité

Présent devant les médias, Luis Enrique n’a pas envie de crier victoire trop vite. Du côté du Paris Saint-Germain, le discours reste mesuré, comme à son habitude depuis l’arrivée de l’Asturien sur le banc parisien, malgré la performance très convaincante de l’aller. «Ce n’était que le premier match. Quand tu joues cette compétition à l’extérieur contre une équipe comme Liverpool, il y a que deux buts d’avance. Ce sera difficile. Il y aura des moments de difficultés. C’est ça la difficulté. C’est un match piège. On croit être supérieurs, mais parfois cela peut changer très vite dans le football. Tu peux concéder un but en première mi-temps et c’est un autre match. La clef est de préparer tous les matchs de la même manière. Je dois préparer mes joueurs aux difficultés. Nous cherchons à préparer le match de la même manière, peu importe le résultat. On cherche toujours à gagner. Match piège ? Nous cherchons toujours à équilibrer. C’est un résultat très court pour ce que nous avons vu. Il faut être prêt à chaque moment de difficulté et il y en aura plusieurs. Tous les joueurs sont motivés. Il faut trouver la motivation parfaite. Je suis sûr qu’on va être prêt. Mais on va souffrir». Le PSG aborde donc cette manche retour avec deux buts d’avance, mais sans considérer la qualification comme acquise, conscient que l’histoire récente de la Ligue des Champions a souvent rappelé combien ce type de confrontation peut basculer rapidement.

Suivez Liverpool - Paris SG sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.