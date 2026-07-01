Equipe de France : Didier Deschamps a été très touché par Mbappé

Didier Deschamps a révélé avoir été particulièrement touché par le geste de Kylian Mbappé lors de l’ouverture du score face à la Suède (3-0), le capitaine des Bleus étant venu célébrer son but avec le sélectionneur. Un moment fort pour le technicien français, qui traverse une période personnelle difficile après le décès récent de sa mère. Qualifiée pour les 8es de finale de la Coupe du Monde 2026 grâce à ce succès maîtrisé, l’équipe de France affrontera désormais le Paraguay pour une place dans le dernier carré.

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«A titre personnel, le geste de Kylian nous touche beaucoup. C’est notre capitaine. Il est exemplaire depuis le premier. Le groupe était uni. Ils ont fait ce qu’il fallait quand je n’étais pas là. Et c’était mieux que je ne sois pas là. Pour moi et pour eux. A partir du moment que je suis revenu, ils savent que je suis avec eux. L’état d’esprit d’un groupe ne fait pas gagner des matchs mais il peut en faire perdre. Même si je comprends aussi qu’il peut y avoir des joeuurs déçus à cause de leur temps de jeu, la force collective est au-dessus de tout et Kylian en tant que capitaine en est le meilleur exemple», a-t-il expliqué en conférence de presse.