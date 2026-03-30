Menu Rechercher
Commenter
Eliminatoires CM - Europe

CdM 2026 : la belle anecdote commune entre l’Italie et la Bosnie

Par Valentin Feuillette
1 min.
Samed Baždar @Maxppp
Bosnie Italie

La qualification pour la Coupe du Monde 2026 offre aussi l’occasion de rappeler une belle page d’histoire commune entre l’Italie et la Bosnie-Herzégovine. Le 6 novembre 1996, à Sarajevo, dans un pays encore meurtri par la guerre, la sélection italienne avait accepté de disputer un match amical historique. Beaucoup d’équipes hésitaient alors à se rendre dans la capitale bosnienne, encore marquée par le siège et les destructions. L’Italie, elle, avait répondu présente pour soutenir la reconstruction sportive et symbolique du pays. Ce jour-là, la Bosnie-Herzégovine disputa et remporta le tout premier match de son histoire (2-1), un moment resté gravé dans la mémoire collective. « Grazie Italia » est devenu un geste que les supporters bosniens n’ont jamais oublié.

La suite après cette publicité
Bosnian Football
“GRAZIE ITALIA”: There are games that are much more than football. One of them was played on November 6, 1996 in Sarajevo.
In a country that had just emerged from aggression, destroyed and wounded, Italy came when many others were afraid to.
It is a gesture that Bosnia and Herzegovina must never forget. For that Italy will always be respected in Bosnia-Herzegovina. Bosnia won it’s first game ever that day 2-1. Let the better team win on Tuesday! 🇧🇦🤝🇮🇹 #BIHITA
Voir sur X

Depuis, les liens entre les deux nations se sont aussi renforcés par le football de clubs, notamment grâce à la Serie A. De nombreux internationaux bosniens y ont marqué leur passage, à l’image de Edin Džeko, Miralem Pjanić, Senad Lulić, Asmir Begović ou encore Rade Krunić (AC Milan). Autant de joueurs qui ont contribué à rapprocher les deux cultures footballistiques. Aujourd’hui encore, Dennis Hadžikadunić (absent de cette trêve), Tarik Muharemović et Sead Kolašinac évoluent en Serie A, alors que Benjamin Tahirović avait porté les couleurs des Giallorossi pendant deux saisons. À l’heure d’un nouveau duel international sur la route du Mondial 2026, cette histoire commune rappelle que certaines rencontres dépassent largement le simple cadre du sport.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
Italie
Bosnie

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
Italie Flag Italie
Bosnie Flag Bosnie-Herzégovine
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier