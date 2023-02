Benfica : l’étonnante seconde jeunesse de João Mário

La suite après cette publicité

Leader du championnat portugais et huitième de finaliste de la Ligue des Champions, le club de Lisbonne réalise une grande saison sous les ordres du technicien allemand. Alors qu’Enzo Fernandez est parti avec fracas du côté de Chelsea contre 120 millions d’euros, les Aguias restent compétitifs et ont su valoriser des joueurs cette saison comme Gonçalo Ramos (21 ans) et Antonio Silva (19 ans). Si le centre de formation marche à plein régime, certains anciens se distinguent en tant que taulier, à l’image de Nicolas Otamendi (34 ans), Rafa Silva (29 ans) mais aussi João Mário (30 ans). Si l’importance des deux premiers était évidente, celle de João Mário était moins attendue, d’autant plus avec son parcours assez tortueux au cours des dernières années.

Auréolé d’un sacre à l’Euro 2016, il était au sommet avec le Sporting CP quand il partait pour près de 45 millions d’euros. Une expérience décevante pour João Mário, qui sera ensuite prêté à West Ham, au Lokomotiv Moscou ou encore au Sporting CP. Revenu à l’Inter Milan à l’été 2021, il prenait finalement la destination de l’ennemi des Leões, Benfica. Un événement vécu comme une trahison pour son club formateur et qui n’a pas lancé de la meilleure des manières son aventure chez les Aguias. Malgré tout honorable (4 buts et 7 offrandes en 45 matches), sa première saison laissait toutefois un sentiment mitigé. Mais depuis l’arrivée de Roger Schmidt cet été, la situation a bien changé pour le natif de Porto.

João Mário enchaîne

Rapidement, João Mário et Benfica se sont adaptés à un style novateur pour eux et appréciable avec le technicien allemand. «C’est un entraîneur étranger, il est toujours différent. Nous étions habitués à une mentalité plus portugaise, mais nous l’apprécions vraiment. C’est un entraîneur très moderne, il nous a donné un message très positif et, pour le moment, je pense que les choses vont bien. Si vous regardez les équipes qu’il a entraînées auparavant, elles ont toujours cette caractéristique. Nous travaillons physiquement pour que cela se fasse le plus rapidement possible et ça se passe bien aussi», expliquait-il en préparation à TVI. Une collaboration qui a bien fonctionné puisque depuis, le duo fait des ravages à Benfica.

Que ce soit côté gauche ou côté droit dans le 4-2-3-1 de Roger Schmidt, João Mário se montre déterminant et brillant cette saison. Cela lui a d’ailleurs permis de retrouver la sélection portugaise depuis septembre dernier après une année d’absence. Il a d’ailleurs disputé deux matches avec les Lusitaniens lors du dernier mondial. Il faut dire qu’il a retrouvé la régularité qui lui manquait tout en affichant une efficacité redoutable. Ainsi, en 33 matches disputés, il affiche pas moins de 16 réalisations et 9 offrandes avec les Aguias cette saison. Ce qui en fait le milieu de terrain le plus efficace devant les buts dans les 10 plus grands championnats.

Un vrai tour de force pour le joueur qui a enchaîné 5 buts et 1 offrande lors des 4 derniers matches pour prendre la tête du classement des buteurs en Liga Bwin. «João Mário est un joueur complet, c’est un sportif parfait qui a une excellente attitude. Il est toujours motivé, il est très professionnel. Cela rend les joueurs autour de vous meilleurs. Il ne perd pas le ballon, il prend les bonnes décisions », déclarait d’ailleurs Roger Schmidt le samedi 4 février dernier, après la victoire de Benfica contre Casa Pia (3-0). Assez inattendue, la deuxième jeunesse de João Mário n’en est que plus appréciable pour Benfica.